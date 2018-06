Giovedì 7 Giugno 2018, 11:53 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 11:53

Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi nella tarda serata di ieri, intorno alle 22.30, in via Padre Ludovico da Casoria. Non risultano feriti, le pallottole si sono conficcate nel portone di uno stabile al civico 34 e, probabilmente di rimbalzo, in un’automobile di una incensurata parcheggiata poco distante.La zona è quella delle Case Nuove, attualmente sotto l’influenza del clan Rinaldi, in guerra coi Mazzarella; proprio lungo la strada dove sono avvenuti gli spari abiterebbero alcuni esponenti dei Rinaldi. Le indagini sono affidate alla polizia di Stato.