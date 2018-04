Far West sul lungomare di Napoli, de Magistris: «Non consentiremo occupazione violenta»

Martedì 10 Aprile 2018, 15:03 - Ultimo aggiornamento: 10-04-2018 16:26

«Napoli si sta aprendo al mondo con un volto nuovo e diventa ancora più insopportabile questa violenza inaccettabile. Ormai siamo primi in Italia per turismo e non possiamo consentire a questo manipolo di violenti di usurpare la città». Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris commentando, a margine della Festa della Polizia, la sparatoria di domenica sera a via Chiatamone. «Napoli - ha detto il sindaco - è sempre più la città della vita, della cultura, della pace, e non possiamo più consentirci tentativi di occupazione violenta della città, come accaduto l'altro giorno nei pressi del lungomare o come accaduto in altre zone della città. Napoli con la stragrande maggioranza dei suoi abitanti è compatta in queste iniziative di prevenzione e individuazione dei responsabili. Io vedo una città mai così unita come in questi momenti nella battaglia per la giustizia e la legalità».De Magistris ha ricordato che per combattere il fenomeno dei parcheggiatori abusivi «ci sono una serie di azioni che sono state decise ieri nel tavolo in prefettura e credo che saranno visibili nei prossimi giorni. È un compito delle forze di polizia, noi daremo il massimo supporto e sono convinto che i risultati si vedranno». Il sindaco, parlando della festa della polizia ha aggiunto: «Siamo felici di aver collaborato ospitandola al Maschio Angioino, è un modo di esprimere riconoscenza e gratitudine alle donne e uomini della polizia di Stato della nostra città. Con il questore e la polizia collaboriamo ogni giorno, conosciamo i sacrifici che fanno, la competenza e la passione che ci mettono in una città difficile. Ma sappiamo anche che con l'unità della città, per la giustizia e la legalità si può fare tanto, soprattutto per le vittime innocenti di questa città».