Napoli, Far West sul Lungomare: il pistolero non era solo, c'è l'identikit

Martedì 10 Aprile 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 10-04-2018 07:00

Sanno chi è, hanno un identikit preciso. Hanno anche una pista su quanto accaduto domenica notte nei pressi del Lungomare. Una sventagliata di colpi di pistola, non tutti in aria, dai sette ai dieci bossoli refertati a terra, ma anche conficcati in un'auto in sosta e su una parete.Poteva uccidere, il pistolero di via Chiatamone, voleva chiudere i conti con un paio di parcheggiatori abusivi che domenica notte - come sempre nei giorni di festa - presidiavano la zona della movida. Spari per vendetta, spari come castigo per un affronto subìto, secondo quanto sta emergendo nella prima fase investigativa. Non appare smentita, almeno per il momento, la pista di un litigio scoppiato dopo un probabile furto del motorino. Ore 21, domenica notte, brezza di mare a rendere frizzante la prima serata domenicale primaverile, struscio delle grandi occasioni.C'è ressa, il lungomare di via Partenope è un tappeto umano, gremito. Si avvertono gli spari ed è un inferno, tanto da spingere alcune ragazze a fare ricorso alle cure mediche dell'ambulanza, soccorse per attacchi di panico e difficoltà nella respirazione. Ma cosa è accaduto domenica notte? Cosa ha scatenato quelle scene da inferno?Stando ad alcune testimonianze raccolte, le cose potrebbero essere andate in questo modo: dopo aver parcheggiato lo scooter nei pressi delle scalette che da via Chiatamone conducono sul Lungomare, un uomo torna sui propri passi, probabilmente allarmato dall'antifurto dello scooter.Era nei pressi della pizzeria, capisce che qualcosa sta accadendo nella zona dei portici di via Chiatamone, decide di tornare indietro a verificare. Ed è il momento della sorpresa.Non trova più il ciclomotore. Un classico per chi si fida degli abusivi della sosta, solo che in questo caso il derubato non ci sta. Ha inizio il litigio, possiamo - alla luce delle indagini in corso - ricostruire come è andato uno scontro inizialmente solo verbale.