Napoli, Far West ai Pellegrini: «Baby boss in ospedale, si spara come nei vicoli»

Mercoledì 25 Settembre 2019, 07:30

Scena numero uno: Giuseppe Iaselli, 19 anni, trasporta sullo scooter Vincenzo Rossi, percorrendo via De Cesare controsenso: ha una mano al volante, nell'altra impugna la pistola. Pochi attimi dopo, una volta arrivati in piazzetta Serao, fa scendere il passeggero e lo gambizza.Scena numero due: Vincenzo D'Avino (22 anni) e Arturo Picco (30 anni) sono in vico Tre regine, dove provano a piazzare un foglio bianco sulla targa dello scooter, non ci riescono e strappano la targa a calci. Poi raggiungono il Vecchio Pellegrini, dove D'Avino spara ad altezza d'uomo. Prova ad uccidere tale Umberto Ioio, ma non ci riesce.