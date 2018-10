Napoli, spari in piazza Trieste e Trento: la furia del baby killer

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 10 Ottobre 2018, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Immagini forti. Il terrore corre sui fotogrammi di un video che ricostruisce il tentato omicidio di un giovane e inquadrano un killer spietato che impugna addirittura due pistole scaricando il fuoco incrociato sull'obiettivo. La vittima, dopo una fuga disperata, cerca riparo in un'auto ferma. Incredibilmente - nonostante la distanza ravvicinata e la pioggia di piombo - scamperà alla morte: ferita, sopravviverà all'agguato. Ebbene oggi si scopre che quel sicario ha soltanto 17 anni.Cinque mesi dopo quell'agguato consumato sotto le finestre della Prefettura, in piazza Trieste e Trento, la Squadra mobile di Napoli coordinata dalla Procura dei Minori presieduta da Maria de Luzenberger chiude il cerchio intorno al minorenne pistolero: M.E., rampollo di una famigerata famiglia di camorristi del Pallonetto di Santa Lucia. All'appello con la giustizia manca ancora il suo complice, l'altro ragazzino che guidava lo scooter che ha seminato il panico in una piazza che, nonostante la tarda ora, era ancora molto affollata. Ma non è tutto. M.E. era già stato arrestato perché coinvolto in un altro gravissimo fatto di sangue: l'omicidio - commesso all'alba dell'11 giugno scorso - di un 28enne di Scampia, Agostino Di Fiore, freddato a colpi di pistola dopo una lite scoppiata in discoteca. Il 17enne avrebbe avuto un ruolo determinante nella vicenda, in quanto sarebbe corso nel cuore della notte da casa sua fino a Bagnoli per portare l'arma all'amico che si sentiva minacciato.