Napoli, sparatoria nella notte a via Argine: il 20enne ferito davanti alla fidanzata dopo una lite

Domenica 23 Settembre 2018, 11:01

Rissa con un ferimento accidentale la scorsa notte a Napoli: gli agenti del commissariato di Ponticelli hanno arrestato Nicola Aulisio e Pietro La Pasta, 20 e 37 anni, accusati insieme a un'altra persona in corso di identificazione di rissa aggravata dall'uso di armi. I poliziotti sono stati allertati per una segnalazione di una persona raggiunta da colpi di arma da fuoco in via Argine. Giunti sul posto hanno notato un giovane che, disteso a terra, tratteneva una pistola. L'arma, marca Beretta cal. 7,65 con caricatore contenente sei cartucce, è stata sequestrata dagli agenti, che hanno rinvenuto un bossolo calibro 7,65.In seguito i poliziotti apprendevano che presso un vicino nosocomio era giunta una persona ferita da colpi d'arma da fuoco. È stato accertato che il 37enne era a bordo della sua vettura insieme alla sua fidanzata, e, giunto in via Argine, è stato raggiunto da una moto con a bordo due giovani, con i quali hanno iniziato a litigare per futili motivi.Durante la lite è spuntata anche una pistola che è caduta al suolo, facendo partire un colpo che ha raggiunto Aulisio alla coscia sinistra. La Pasta prendeva quindi immediatamente la pistola e la tratteneva sotto di sè fino all'arrivo della volante. Il giovane, trasportato in ospedale, è stato successivamente dimesso con una prognosi di 15 giorni. Sono in corso le indagini per accertare la responsabilità riguardo il possesso dell'arma, nonché per il ferimento di Ausilio.