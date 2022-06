Napoli, sparatoria a via Foria: tre rapinatori minorenni aprono il fuoco contro la polizia

Rapina al supermarket finisce con un conflitto a fuoco. Tre uomini hanno rapinato un supermercato in via Cairoli ma sono stati intercettati dagli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia. Ne è nato un inseguimento con i Falchi della Squadra Mobile nel corso del quale i malviventi si sono disfatti di alcuni oggetti e il terzo passeggero ha estratto la pistola sparando contro gli operatori che, per farlo desistere dall’azione criminosa, hanno esploso in aria alcuni colpi ed uno all’indirizzo dello pneumatico del mezzo fino a quando, giunti in via Foria, il conducente ha impattato contro la moto di servizio rovinando a terra insieme ai poliziotti.

I tre, nonostante la caduta, hanno tentato di proseguire la fuga a piedi ma sono stati bloccati e uno di essi disarmato di una pistola replica modello Bruni calibro 8 priva del tappo rosso. Ancora, i poliziotti hanno recuperato gli oggetti (due cellulari ed un portafogli) di cui i giovani si erano disfatti durante la fuga ed hanno accertato che erano stati rapinati, poco prima, a due persone in via La Vista.

Tre napoletani di 14, 15 e 16 anni sono stati arrestati per tentata rapina aggravata, rapina aggravata, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.