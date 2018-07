Spari ai baretti di Chiaia, indagato il teste: è il figlio del boss di Fuorigrotta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 18 Luglio 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 18-07-2018 07:00

È stato ammesso nella lista dei testi presentati dalla Procura, ma come «indagato di reato connesso». Detto in parole chiare, il teste principale nella storia della sparatoria durante la movida dei baretti potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere. È indagato nel corso di un procedimento parallelo condotto dalla Procura dei minori, è accusato di rissa aggravata nella stessa vicenda che lo vede, dinanzi al Tribunale di Napoli, come parte offesa degli spari esplosi lo scorso novembre in via Carlo Poerio. Aula 421, il nodo del processo viene affrontato dai giudici nella prima udienza. Dietro la gabbia, la sagoma del ventenne Giuseppe Troncone, figlio di Vitale, boss di Fuorigrotta, ritenuto responsabile degli spari esplosi nella folla dei baretti, dopo aver subìto l'aggressione da parte del branco di San Giovanni a Teduccio. È accusato di tentato omicidio, in un procedimento che si regge in particolare sulla testimonianza resa da uno dei minori feriti dagli spari. Ed è lo stesso minore ieri ammesso nella doppia veste di «parte offesa», ma anche di indagato di reato connesso, dal momento che nei suoi confronti la Procura dei Colli Aminei procede per rissa aggravata. Una condizione che potrebbe consentirgli anche di avvalersi della facoltà di non rispondere, una volta convocato in aula per confermare quanto messo agli atti nella prima fase delle indagini.