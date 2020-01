Napoli, stesa all'alba nel centro storico: spari davanti alla casa di un boss

Ennesima stesa, all'alba di oggi, nel centro storico di Napoli. Verso le 6 del mattino sconosciuti a bordo di una moto hanno esploso una decina di colpi di pistola in aria in via Arte della Lana, dinanzi l'ingresso di un palazzo all'interno del quale abita un noto personaggio legato agli ambienti criminali della zona di Montesanto.

LEGGI ANCHE Napoli: spari contro la casa del contrabbandiere, vendetta per un debito non pagato

Il fragore dei colpi ha svegliato i residenti, e sul posto sono arrivati i carabinieri, che adesso indagano per risalire agli autori del gesto che ha un chiaro sapore intimidatorio.

LEGGI ANCHE Napoli, «stesa» nella notte in via Cosenz: a terra 28 bossoli calibro 9x21

Ultimo aggiornamento: 09:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA