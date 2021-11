Napoli, colpi d'arma da fuoco contro un 30enne: «Ero in scooter e mi hanno aggredito»

Un 30enne, residente a San Giorgio a Cremano, è stato ferito da colpi d'arma da fuoco a Napoli, nel quartiere San Giovanni a Teduccio. L'uomo, colpito agli arti inferiori, si è recato all'ospedale del Mare a Ponticelli, intorno alle ore 14.

Al momento, i sanitari del pronto soccorso stanno procedendo agli esami diagnostici per accertare l'eventuale presenza dei bossoli negli arti inferiori ma, in ogni caso, la vittima non è in pericolo di vita. Il 30enne ha riferito alla polizia di Stato, di essere stato avvicinato da alcuni centauri che lo avrebbero colpito mentre era a bordo del proprio scooter.