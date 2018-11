Giovedì 15 Novembre 2018, 17:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinque colpi di arma da fuoco sono stati esplosi la notte scorsa contro un bar di Secondigliano. La scoperta al mattino, quando il titolare è arrivato per l’apertura dell’attività e ha trovato i fori sulla serranda; sul posto la Polizia di Stato, che ha trovato anche 3 frammenti di ogiva. L’uomo è incensurato, ha riferito di non avere subìto minacce. L’attività si trova tra via de Pinedo e via Cardinale Baronio, nella stessa zona dove, nelle ultime settimane, sono stati registrati altri episodi di questo genere. Le indagini puntano alla pista del racket.