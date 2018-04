Martedì 3 Aprile 2018, 20:14 - Ultimo aggiornamento: 03-04-2018 20:14

Alcuni bossoli sono stati rinvenuti oggi pomeriggio in via Mario Palermo, nel rione Conocal di Ponticelli. Sul posto è intervenuta una volante del commissariato locale della Polizia di Stato e gli agenti della sezione Scientifica, che hanno trovato a terra sei bossoli e tre ogive; fori di proiettile sono stati rinvenuti in un edificio poco distante. Tra le varie ipotesi, viene ritenuta maggiormente verosimile quella di una intimidazione, presumibilmente nei confronti di un pregiudicato del posto e che potrebbe essere stata messa a segno nei giorni scorsi, durante le feste pasquali; sono in corso indagini della Polizia. Il punto è vicino a dove, agli inizi di dicembre, venne gambizzato un ragazzo di 19 anni, figlio di un pregiudicato attualmente detenuto e ritenuto vicino al clan De Micco.