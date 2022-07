Napoli, spari davanti alla discoteca per vendetta: arrestato un 25enne

A anni 25 finisce in arresto per i reati di detenzione e porto di arma comune da sparo e violenza privata, aggravati dal metodo mafioso. Questo per quanto avvenuto tra il 27 ed il 28 novembre 2021 all’esterno di una discoteca sita nel Centro Direzionale di Napoli.

Dall’attività investigativa è emerso che quella notte l’indagato, dopo aver importunato gli avventori del locale, era stato allontanato dagli addetti alla sicurezza, ma per vendicare l’affronto subito dopo qualche ora era ritornato nel locale e aveva aggredito fisicamente e verbalmente il personale della security, esplodendo alcuni colpi d’arma da fuoco.

Da qui il provvedimento eseguito: una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari.