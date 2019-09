Rione Villa, l'accusa della prof: «Qui lo Stato è assente, dobbiamo arrenderci»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 14 Settembre 2019, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 14-09-2019 08:03

«Senza protezione, chiudo tutto e vado via. Non posso continuare a portare avanti la mia opera educativa se le istituzioni non ci sono. Mi hanno lasciata sola. Insieme alle mamme di San Giovanni e di tutta la Municipalità». Anna Riccardi, 42 anni, insegnante di Italiano (fino a un anno fa all'istituto comprensivo Rodinò di via Ciccarelli, da quest'anno al professionale Livatino di via Atripaldi), è nata a Barra ma vive e lavora in quella sorta di girone infernale dimenticato da Dio che si chiama Napoli est. Nel cuore della parte vecchia del Rione Villa, in via Salvatore Aprea 52, ha sede la Fondazione Famiglia di Maria, da lei presieduta. Davanti ai cronisti sopraggiunti dopo i colpi di pistola che qualcuno l'altra sera ha esploso contro il portone d'ingresso, la Riccardi non riesce a trattenere le lacrime di rabbia e disperazione. Lo sconforto della docente, che lo scorso aprile scrisse una lettera-appello - a nome delle mamme del quartiere al presidente della Repubblica Sergio Mattarella - per chiedere maggiore sicurezza, nasce dall'episodio «inaspettato» che due giorni fa ha scosso educatori, genitori e minori che affollano la struttura ogni pomeriggio. «Non ci sentiamo più al sicuro. Non abbiamo nemmeno la videosorveglianza. Se non ci aiuteranno sono disposta a gettare la spugna e abbandonare tutto».«Giovedì pomeriggio, quando siamo andati in Fondazione per le consuete attività pomeridiane con i ragazzi, ci siamo accorti che c'erano dei fori sia nel portone d'ingresso che nella porta di alluminio che dà accesso all'interno. In realtà è stata l'addetta alle pulizie a dare l'allarme: è stata lei ad accorgersene mentre puliva i pomi della porta».