Questa notte, è giunta al 112 segnalazione di esplosione di colpi d’arma da fuoco in Via Luigi Rizzo (quartiere Cavalleggeri - Fuorigrotta). Sul posto, i carabinieri della compagnia di Bagnoli hanno rinvenuto due cartucce da caccia. Due auto parcheggiate sono risultate lievemente danneggiate dai pallini esplosi verosimilmente da un fucile. Le auto risultano intestate a persone incensurate. Indagini in corso a cura dei cc Compagnia di Bagnoli.

