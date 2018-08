Sabato 25 Agosto 2018, 20:49 - Ultimo aggiornamento: 25-08-2018 21:04

Quattro bossoli di pistola calibro 8, a salve, sono stati trovati intorno alle 17.30 di oggi all’incrocio tra il corso Protopisani e via Villa San Giovanni, a San Giovanni a Teduccio. I poliziotti del commissariato di quartiere sono intervenuti dopo la segnalazione di alcuni colpi di pistola esplosi in strada. Il punto del ritrovamento è vicino al Rione Villa, storica roccaforte del clan Mazzarella; non si esclude quindi che possa essersi trattato di una stesa, una delle sparatorie in strada a scopo intimidatorio con cui si fronteggiano i gruppi criminali rivali. Nell’area est è da tempo in corso un feroce scontro tra i Mazzarella e i Rinaldi.