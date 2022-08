Napoli, paura all'Arenella: spari contro una nota pizzeria, distrutta vetrata, s'indaga

Notte di paura all'Arenella. Dopo la mezzanotte ignoti hanno esploso colpi di pistola in via Bernardo Cavallino, puntando le canne dell'arma contro le saracinesche di una pizzeria, in quel momento fortunatamente chiusa.

Poco meno di due ore fa i carabinieri del nucleo radiomobile, allertati dal titolare del locale, sono intervenuti sul posto, al civico 70 di via Bernardo Cavallino, verificando che la nota era veritiera.

All’interno della pizzeria i militari hanno rinvenuto tre ogive deformate. Distrutta una vetrata. Nessun ferito. Indagini in corso per chiarire la dinamica. Il locale preso di mira è la pizzeria “Farina del Mio Sacco’”. Il proprietario è incensurato.