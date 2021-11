Napoli, speciale dispositivo di traffico istituito il 13 novembre

Il Comune di Napoli ha istituito uno speciale dispositivo di traffico per domani, 13 novembre, per lo svolgimento delle manifestazioni di protesta con corteo. «A integrazione dei divieti di sosta e di fermata laddove già esistenti, viene istituito dalle 7 di sabato e fino a cessate esigenze, il divieto di fermata e di sosta, con rimozione forzata su entrambi i lati, nelle seguenti strade: via Falero; via Orsini; via Cesario Console; via Nazario Sauro; via Santa Lucia».