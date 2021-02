Napoli, specializzando in tuta anti-covid si traveste da clown per una piccola paziente

Un passo a due tra una principessa e un clown per rendere il Carnevale dei più piccoli ricoverati un giorno magico nonostante la degenza e l’isolamento. Un semplice gesto per stare vicino ai pazienti attraverso un momento di gioco, simbolo dell’impegno quotidiano dei medici dell’unità operativa di malattie infettive pediatriche del Policlinico Federico II, unico reparto del genere in Campania, individuato come hub regionale per l’accoglienza e la gestione dei bambini da 0 a 14 anni che dovessero contrarre l’infezione da covid-19.

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA Napoli: ospedale Betania, il Carnevale ​in terapia intensiva... L'IDEA Napoli, nel reparto Covid della Federico II bagde monouso con foto... LA CURIOSITÀ L'ospedale Santobono cambia volto: nuovi colori nel reparto di...

Napoli: ospedale Betania, il Carnevale ​in terapia intensiva neonatale

Protagonisti del ballo, immortalato da un video poi pubblicato su TikTok e sulla pagina facebook ufficiale dell’azienda ospedaliera, sono Gian Paolo Ciccarelli, 29enne specializzando all’ultimo anno nel reparto di pediatria, e una delle sue piccole pazienti. Il giovane aspirante pediatra ha deciso di portare la sua esperienza come animatore di feste per bambini a servizio dei suoi assistiti.

«Credo che applicare il principio dell'animazione al mio lavoro sia un valore aggiunto e apprezzato dai bambini che meritano di avere una opportunità di svago – spiega Gian Paolo – Sapevamo che stava per avvicinarsi il Carnevale e poiché la bambina aveva già trascorso in ospedale le festività di Natale meritava questo premio. Noi siamo entrati da lei vestiti da pagliacci e lei ci ha accolto vestita da principessa. Io l'ho vista e ho voluto invitarla a un ballo. Poi la mamma ha ripreso la scena con un video».

Un’occasione di uscire dai panni della paziente, e vestire quelli della principessa dei suoi sogni, per una bambina che l’aspirante medico descrive come “speciale”. «Ha la felicità di chi è in un parco giochi nonostante stia trascorrendo un anno difficile – dice - Incontrarla è stato impressionante perché il suo approccio alla vita non è proprio tipico dei bambini della sua età». Gian Paolo nei giorni precedenti alla ricorrenza si è adoperato per cercare un travestimento che si potesse adattare alla tuta di protezione che lui, insieme a tutti gli altri operatori sanitari in prima linea nella lotta contro il virus, indossa ogni giorno. «Stare in quella tuta è impegnativo fisicamente, si suda molto – racconta lo specializzando - dovevamo trovare qualcosa di compatibile che allo stesso tempo non compromettesse l'integrità del dispositivo di protezione. Alla fine mi è venuta l'idea del pagliaccio perché era adattabile con l’indumento, che di per sé già ricorda quello dei pagliacci».

Una danza con due ballerini di eccezione, ma anche un vero atto di cura per lenire la sofferenza provocata dall’isolamento. Nel reparto, composto da 8 stanze, i bambini trascorrono la degenza senza nessun tipo di contatto con gli altri coetanei, con l’unica compagnia di uno dei due genitori, salvo casi di particolare gravità in cui viene coinvolto anche il resto della famiglia. «La solitudine a mio giudizio è il nemico più grande in questa battaglia contro il coronavirus – osserva Gian Paolo - Paradossalmente in questo specifico momento storico è più importante il supporto umano che quello medico, perché fortunatamente, tralasciando rari casi, l'impegno assistenziale non è elevatissimo. Quello che complica la gestione dei bambini con il coronavirus è la necessità dell'isolamento, che crea soprattutto in loro e nelle famiglie un senso di abbandono. Abbiamo capito in fretta che bisognava aumentare la soglia del lato umano, del lato dell'empatia e della vicinanza affettiva. Il nostro sforzo è da subito stato quello di cercare di riempire il più possibile le giornate dei bambini e dei loro genitori cercando di alleggerire la loro permanenza».

Un ballo che ha emozionato anche il professore Alfredo Guarino, alla guida del reparto: «Una prova molto bella di tenerezza. Lavoriamo in una situazione molto dura, però devo dire che i bambini hanno più forza di noi – evidenzia Guarino - Questo gesto non sarebbe stato possibile in un reparto di adulti. Noi siamo come gruppo molto focalizzati sulle cosiddette ‘medical humanities’. Le madri arrivano da noi comprensibilmente spaventate e vengono chiuse con i bambini in una stanza. È necessario che l’equipe di un reparto come il nostro tenga conto di queste cose».

Un'umanizzazione dell'assistenza che per l'azienda ospedaliera dell'ateneo federiciano rappresenta «un impegno prioritario, per poter garantire ai nostri bambini e alle loro famiglie di essere sempre al centro del percorso di cura. Come Direttore Generale, ma prima ancora come madre, sono orgogliosa dell'impegno, la passione e la competenza con cui i nostri professionisti, insieme ai giovani medici in formazione, si prendono cura dei piccoli pazienti della pediatria preservando la loro straordinaria capacità di sorridere alla vita anche nei momenti difficili", sottolinea il Direttore Generale dell'AOU Federico II Anna Iervolino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA