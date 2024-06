Sul profilo di Whatsapp ha una frase che sembra la sintesi perfetta di quanto gli è toccato vivere, quella di Vasco Rossi, quella della vita come «un brivido che vola via», di un «equilibrio sopra la follia».

Ma domenica pomeriggio, a bordo della canoa, non ha avuto il tempo di pensare a un verso tanto poetico, quando ha visto la prua di quella barca che gli veniva addosso: «Un bolide, aveva la prua in aria, come se fosse impennata, la velocità era alta, è stato inutile urlare, sbracciarsi e fare di tutto per attirare l’attenzione».

Parola di Vincenzo Leone, penalista napoletano di 33 anni, sopravvissuto al dramma che si è consumato due giorni fa nelle acque di Posillipo, al largo di Villa Rosebery. In un attimo ha visto la sua vita cambiare, «un’esperienza destinata a rimanere indelebile».

Avvocato Leone, ci dice cosa è accaduto domenica scorsa?

«Eravamo quasi alla meta. A duecento metri dalla costa, stavamo per riportare il kayak che avevo preso a noleggio. Ero assieme a Cristina, mia amica, con cui condividevo la passione per il mare e per Napoli. Ci siamo fermati un attimo a prendere fiato, eravamo cullati dalle onde, stavamo ammirando il paesaggio, in una posizione che ci consentiva di osservare la costa del golfo di Napoli fino al Vesuvio».

Era una posizione pericolosa?

«Assolutamente no. Non abbiamo azzardato alcun tragitto a rischio. Eravamo in piena sintonia con le regole e con l’ambiente circostante. Sono anni che pratico kayak e sono consapevole di questo braccio di mare, soprattutto per la mancanza di disciplina e educazione di molti diportisti».

La sua canoa è stata investita, lei si è miracolosamente salvato, la sua compagna è stata uccisa da un pirata del mare. Può dirci cosa ricorda degli ultimi attimi prima dello scontro?

«È stata una esperienza rapidissima. Purtroppo è avvenuto in una manciata di istanti che neanche saprei quantificare. Posso dire che ricordo la prua, quella prua che ci ha investito».

Cosa ricorda?

«Era alta. Alta al punto tale che non abbiamo potuto vedere neanche chi fosse alla guida dell’imbarcazione. Non ho visto quante persone viaggiavano su quel mezzo, ricordo solo che la prua non era bianca. Purtroppo è l’unico particolare che ricordo di questa storia».

Poi che cosa è accaduto?

«Abbiamo urlato. Questo lo ricordo, abbiamo percepito il pericolo, abbiamo urlato per attirare l’attenzione ma è stato inutile».

Quindi?

«Abbiamo agito d’istinto. Ci siamo buttati in acqua, senza neanche poterci dare un aiuto reciproco, abbiamo fatto un salto, ovviamente in condizioni di scarso equilibrio, visto che eravamo su una canoa tra le onde. Ricordo lo scontro, il frastuono».

La sua amica è morta, probabilmente tranciata dall’elica, lei come ha fatto evitare questa fine?

«Mi sono tuffato in mare, poi ricordo di essermi rannicchiato, provando a rimanere sotto acqua quanto più tempo possibile».

Poi?

(Parla a fatica, l’avvocato Vincenzo Leone è evidentemente ancora in stato di choc, ha difficoltà a controllare le sue emozioni a poche ore dall’esperienza che gli ha cambiato la vita, alla luce di un’immagine drammatica).

«Sono tornato in superficie, ho ripreso fiato, mi sono guardato intorno, ho rivisto Cristina, che purtroppo era priva di vita. Non ce l’ha fatta. Non ho avuto il tempo di accurdirla, di aiutarla, di prendermi cura di lei. A nuoto ho ripreso possesso della canoa, non ho più trovato il corpo di Cristina attorno a me, ero stremato e ho chiesto aiuto.

Mi sono sbracciato quando ho visto una barca in lontananza, i miei soccorritori si sono fermati subito e voglio ringraziarli per la cura e la sensibilità umana che hanno mostrato nei miei confronti».

La Procura di Napoli, già a partire dalla notte di domenica, ha dato inizio a una ricerca capillare, nel tentativo di acquisire particolari relativi al pirata del mare che ha spezzato la vita di una giovane donna, senza prestare soccorso. Cosa ne pensa di questa iniziativa?

«Sono convinto che sia una iniziativa valida, doverosa, che dovrebbe alimentare lo spirito di collaborazione. Lo dico da cittadino e da penalista che quotidianamente si occupa di diritto nelle nostre aule di giustizia. Purtroppo quello degli incidenti in mare è una piaga che va avanti da tempo, lo dice una persona che da sempre nutre un rispetto religioso per la natura e per l’ambiente che ci circonda. Chi ha visto qualcosa si faccia avanti. Anzi: mi auguro che la zona di Villa Rosebery sia coperta da telecamere. E mi auguro che questa vicenda imponga dissuasori e barriere contro ogni forma di inciviltà».