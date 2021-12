Ieri sera, nell’ambito dei servizi predisposti dalla questura per l’ordine e la sicurezza pubblica nell'area dello stadio Maradona in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Spezia, gli agenti del commissariato San Paolo hanno denunciato un 19enne napoletano resosi responsabile di scavalcamento; nei suoi confronti è stato altresì avviato il procedimento per l’emissione del daspo. Inoltre, hanno sanzionato sei persone, di cui tre napoletani, due mugnanesi e un maddalonese, tra i 18 e i 38 anni, per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Ancora, i poliziotti, i militari dell'arma dei carabinieri, della guardia di finanza e gli agenti della polizia locale, durante i servizi di controllo nel perimetro dell'impianto sportivo, finalizzati anche al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi e della sosta selvaggia, hanno sanzionato complessivamente 9 parcheggiatori abusivi che svolgevano la loro attività illecita nelle adiacenze dello stadio.