Napoli, spiagge come pattumiere. Europa Verde: inciviltà e degrado

«Le foto che continuano ad arrivare sul degrado e la sporcizia presenti nella spiaggia libera di Posillipo rischiano di mortificare le tante battaglie fatte per garantire a tutti i napoletani il diritto a godere del mare senza dover pagare cifre insostenibili. Complice la chiusura dell’altro lido free a Rotonda Diaz per lo svolgimento del Napoli Racing Show, l’arenile di via Posillipo, unico a essere aperto a tutti, è stato preso letteralmente d’assalto e nessuno ha pensato di garantire pulizia adeguata e contenitori a sufficienza per i rifiuti».

«Il resto - aggiunge - lo ha fatto l’inciviltà e il disamore per la città che purtroppo caratterizza i comportamenti di troppi zozzoni che non esitano a lasciare nella sabbia bottiglie, cartacce, residui di cibo.

Contro questa deriva servono sanzioni severe per gli incivili, più controlli e il potenziamento di cestini e cassonetti. Con la stagione estiva alle porte è indispensabile garantire a tutti la possibilità di fare un bagno e prendere il sole in contesti dignitosi attraverso la manutenzione costante di questi luoghi».

Questo il duro commento del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, e dei consiglieri di Europa Verde della I Municipalità Lorenzo Pascucci e Gianni Caselli che hanno ricevuto le foto-segnalazioni del degrado.