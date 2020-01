Napoli, murales per Kobe Bryant: la leggenda Nba nell'opera di Jorit

È spuntato in queste ore, accanto al campo outdoor della frazione Montedonzelli, a Napoli, ed ha subito attratto la curiosità di tutti. È il volto di Kobe Bryant, impossibile non riconoscerlo, l'atleta americano, ex stella della NBA, morto in un tragico incidente con il suo elicottero in California la scorsa domenica e ricordato da tutti gli sportivi in giro per il mondo.

Il volto è stato realizzato da Jorit, noto artista napoletano che arricchisce la città con volti noti e meno noti di personaggi che hanno segnato la storia. L'ultimo suo dipinto è stato condiviso anche sui social dal suo account ufficiale e arricchirà i pomeriggi dei tantissimi appassionati napoletani che approfittano dei campetti per tirare a canestro sognando di essere proprio come Kobe.

