C’è una squadra che ancora prima di scendere in campo ha già vinto. È quella dei giovani trapiantati napoletani, che ieri pomeriggio sotto un sole d’estate hanno corso, sudato e segnato ai Colli Aminei in nome di una causa per la quale i loro genitori si battono da anni, riuniti in un’associazione che ha scelto per nome un messaggio: «Donare è vita».

