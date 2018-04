Torna il calcio a Scampia, lo stadio Landieri agibile dopo 12 anni

Un 'travaglio' lungo dodici anni ma finalmente Scampia, il popoloso quartiere delle 'Vele' in periferia di Napoli noto per essere stato la piazza di spaccio più grande d' Europa, ha di nuovo il suo stadio. Solo ieri, infatti, la Commissione di vigilanza di Pubblico Spettacolo ha certificato per l'«Antonio Landieri, vittima innocente di camorra» la definitiva agibilità. Per realizzare il terreno di gioco dello stadio, omologato per la Lega Nazionale Dilettanti e che potrà ospitare fino a 1300 spettatori, è stata utilizzata la gomma proveniente dal riciclo di 10mila pneumatici riciclati.



«È il risultato di una sinergia istituzionale tra l'Ottava Municipalità ed il Comune di Napoli - ha dichiarato Apostolos Paipais, presidente della Municipalità - che portato ad un importante risultato per questo territorio». «Una struttura attesa dai ragazzi del quartiere a Nord di Napoli - ha commentato Alberto Patruno assessore al Welfare e Politiche Giovanili dell'ottava Municipalità - intitolata ad una altro ragazzo, Antonio, che nel 2004 fu ucciso per errore in un agguato con due colpi di pistola alla schiena».

Giovedì 12 Aprile 2018, 10:07 - Ultimo aggiornamento: 12-04-2018 10:07

