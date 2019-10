Giovedì 10 Ottobre 2019, 17:30

Aveva procurato lesioni al volto alla sua ex fidanzata, al culmine di una serie di violenze commesse nei confronti della donna. Un giovane di 27 anni, di Napoli, è stato arrestato dalla Polizia per stalking e lesioni, dopo la denuncia presentata dalla ex fidanzata al Commissariato di Polizia di Secondigliano.L' ultima violenza fu commessa l' 11 agosto su una spiaggia del litorale domizio. La donna fu colpita al volto dall' ex fidanzato che le procurò la rottura dell' orbita oculare e dello zigomo, lesioni per le quali la vittima ancora non è guarita. Le indagini, coordinate dalla Procura di S, Maria Capua Vetere hanno portato all' arresto del 27 enne, che è stato trasferito in carcere.