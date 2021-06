Napoli, l'agonia delle statue in esilio della chiesa di Santa Maria di Portosalvo

«Le antiche e preziose statue di Santa Maria di Portosalvo, alloggiate presso la Basilica di San Paolo Maggiore aspettano, dopo il restauro avvenuto più di 15 anni fa, di rientrare in chiesa appena possibile. Ma di questa possibilità, caldeggiata anche dal Sovrintendente La Rocca, per i noti problemi giudiziari, non se ne parla ancora. Intanto a San Gennaro hanno già spezzato un dito ..» è la denuncia che corre in Rete da parte del Comitato di Portosalvo presieduto da Antonio Pariante.