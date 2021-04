Napoli, statue della Madonna e dei Santi rubate in una chiesa su ordine di lady camorra

Hanno sottratto tre statue da una chiesa e le hanno portate in un’associazione della Madonna dell’Arco all’Arenaccia. Stavolta però non si tratta di un banale furto di opere d’arte, ma dell’ennesima prova di forza inferta dai clan che sempre più spesso si servono dei simboli religiosi per manifestare la propria influenza sul territorio. I protagonisti di questa storia sono infatti alcuni dei boss della camorra più famigerati della provincia...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati