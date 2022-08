La Stazione Centrale di Napoli invasa dai parcheggiatori abusivi, Borrelli: «Basta tolleranza»

«La Stazione Centrale di Napoli è in mano agli abusivi», è questa l'ennesima segnalazione riportata sul profilo Facebook del Consigliere di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli che denuncia l'attuale situazione del Metropark di Napoli. Una situazione non più tollerabile secondo diversi utenti e, soprattutto, una cattiva immagine per la città trovandosi, gli abusivi, proprio nel punto in cui, in questi mesi, arrivano numerosi turisti.

«La polizia viene ma non interviene» riferiscono alcuni cittadini. Tra loro non manca l'appello del Consigliere Borrelli «Chiesti dei riscontri. Se si tratta di tossicodipendenti bisogna allertare anche le politiche sociali».