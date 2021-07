Napoli, minaccia con un coltello il controllore nella Stazione centrale: arrestato

Gli agenti del Reparto Operativo di Napoli Centrale della Polizia ferroviaria hanno arrestato un napoletano 43enne per minaccia aggravata nei confronti di personale di RFI- Protezione Aziendale. L'uomo, impugnando un coltello con lama seghettata, si è presentato al varco d’ingresso Alta velocità della Stazione di Napoli Centrale dove vengono controllati i titoli di viaggio, intimando con fare minaccioso all’addetto al controllore di spostarsi per farlo passare facendo roteare il coltello all’altezza del petto di quest’ultimo. Immediatamente sono intervenuti gli agenti della Polfer che l’hanno bloccato e messo in sicurezza. Il coltello, lungo 30 centimetri, è stato sottoposto a sequestro e l’uomo arrestato. Processato con rito direttissimo, è stato condannato alla pena di tre anni tre e sei mesi di reclusione da scontare nel carcere di Poggioreale.

