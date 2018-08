Napoli, chiede soldi per un'associazione anticancro fittizia: denunciato

Giovedì 23 Agosto 2018, 16:54 - Ultimo aggiornamento: 23-08-2018 16:58

Stazione centrale territorio di caccia per i truffatori. E gli uomini della Polfer, in giornate in cui la stazione è colma di turisti e viaggiatori, organizzano servizi speciali. Così è stato denunciato per truffa C. A., di 41 anni, che si aggirava nella stazione esercitando l’attività fittizia di raccolta fondi a scopo benefico, privo di qualsiasi autorizzazione. Il truffatore, al quale è stato prescritto anche un ordine di allontanamento, chiedeva soldi per i malati di cancro.La presunta e falsa associazione di volontariato “Arcobaleno” è stata oggetto di un servizio televisivo di Luca Abete, inviato della nota trasmissione “Striscia la notizia”.Sempre ieri, C. C., 37enne, si aggirava nei pressi della biglietteria “self service”, tentando si mettere a segno la nota truffa del global pass, vendendo ad ignari passeggeri un titolo di viaggio inesistente. Ma il pronto intervento di una pattuglia Polfer di Napoli Centrale mandava in aria la truffa, facendo denunciare l'uomo per truffa.