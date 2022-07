Napoli, falso delivery fermato con il carico di sigarette di contrabbando

Nell’ambito delle attività per il controllo del territorio finalizzate alla prevenzione e repressione della microcriminalità, personale della unità pperativa investigativa centrale della polizia municipale è intervenuto in zona Stazione Centrale intercettando un trasporto di sigarette di contrabbando.

Gli agenti in seguito ad attività investigative intercettavano un falso delivery che con il consueto zaino da consegna trasportava Tle (Tabacchi Lavorati Esteri) di contrabbando, il soggetto per evitare il fermo nascondeva nel cortile di un palazzo lo zaino con 400 pacchetti di sigarette allontanandosi e facendo perdere le proprie tracce. La merce di contrabbando veniva sottoposta a sequestro penale in attesa dell’autorizzazione per la distruzione.