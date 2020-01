Un uomo e una donna sono stati arrestati dalla Polizia ferroviaria nella stazione di Napoli Centrale. I due sono stati notati da una pattuglia del Settore operativo di Napoli Centrale all'interno della libreria Feltrinelli mentre si impossessavano di una confezione di auricolari bluetooth per iPhone, schermandola con carta argentata per non allarmare le porte elettroniche di antitaccheggio poste all'uscita dell'esercizio commerciale. L'uomo, poi risultato pluripregiudicato, ha portato la refurtiva all'esterno, la donna la ha poi nascosta sotto la sua giacca.

Bloccati dalla Polfer, sono stati arrestati in flagranza di reato e sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicati con rito direttissimo dove hanno riportato la condanna di 6 mesi di reclusione per l'uomo e 4 mesi per la donna. Entrambi sono stati sottoposti all'obbligo della firma presso il Commissariato di Polizia di Scampia.



