Si aggirava nei bar accanto alla stazione e, approfittando della distrazione dei viaggiatori, li derubava del bagaglio. Era questo il modus operandi di un cittadino romeno di 25 anni, arrestato per furto aggravato dagli agenti del Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Campania nei pressi della stazione centrale di Napoli.

L’uomo, pluripregiudicato per reati specifici, si muoveva all’interno degli esercizi commerciali che si trovano nelle immediate vicinanze dello scalo ferroviario, preferendo perlopiù i bar, dove i viaggiatori si fermano per consumare un caffè o per fare colazione. Sono luoghi dove l’avventore spesso appoggia a terra la borsa o lo zaino, anche solo per un attimo, perché ha bisogno di avere le mani libere per un gesto semplice come può essere quello di zuccherare il caffè. Ma c’è sempre una frazione di secondo in cui si distrae. Ed è proprio in quell’istante che il ladro, mimetizzato tra la folla, agisce fulmineamente, afferrando il bagaglio per poi fuggire precipitosamente.

Così è accaduto ieri mattina: un viaggiatore, intento a gustare unain un locale, è divenuto la vittima inconsapevole del romeno che, dopo il colpo, ripreso nel video delledell’attività commerciale, si è dato immediatamente alla fuga. Il suo misfatto, però, non è sfuggito agli agenti della Polizia Ferroviaria che lo hanno immediatamente rincorso e bloccato con la refurtiva tra le mani. Il malcapitato viaggiatore, che si è portato negli uffici della Polfer per denunciare il furto, ha appreso che il ladro era stato già catturato e ha recuperato il maltolto: power bank, due caricabatterie per cellulari, la chiave di un’autovettura ed altri effetti personali.

Ultimo aggiornamento: 12:16

