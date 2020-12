Napoli, banda di borseggiatori ​bloccata nella stazione centrale

Due arresti, 7 denunciati e 3.730 persone identificate costituiscono il bilancio dei controlli rafforzati della Polfer del Compartimento Campania nell'ultimo fine settimana. Una banda di borseggiatori è stata individuata a Napoli centrale, dopo aver derubato del telefono cellulare un tunisino.

Due componenti della banda, entrambi di Napoli, già denunciati in passato - dei quali non sono stati forniti i nomi - sono stati arrestati, il terzo è riuscito a fuggire ed è stato denunciato in stato di irreperibilità. Il telefono cellulare è stato recuperato e restituito alla vittima del borseggio.

APPROFONDIMENTI IL LOCKDOWN Campania zona gialla, tutto esaurito alla stazione centrale di... IL LOCKDOWN Campania zona gialla, è cominciato l'esodo dal Nord: il... I CONTROLLI Napoli, stazione e treni al setacciodella polizia: multe e 3 arresti

© RIPRODUZIONE RISERVATA