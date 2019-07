Napoli, parcheggiatore viola il divieto di avvicinarsi alla stazione: arrestato

Venerdì 26 Luglio 2019, 17:16

Gli agenti del commissariato Vicaria- Mercato hanno arrestato Gennaro Damiani, 33 anni, per violazione delle prescrizioni di sorveglianza speciale e resistenza a pubblico ufficiale.Ieri pomeriggio, in seguito ad una segnalazione, i poliziotti hanno intercettato l’uomo mentre si aggirava tra le auto parcheggiate in corso Meridionale cercando di forzarne la serratura; nonostante il tentativo di dileguarsi e di disfarsi di un cacciavite che aveva con sè, è stato bloccato dopo una breve ma violenta colluttazione con gli operatori di polizia.Damiani, parcheggiatore abusivo abituale, ha violato le prescrizioni di sorveglianza speciale a cui è sottoposto e che gli imponevano, in particolar modo, di non stazionare nelle aree circostanti la stazione centrale di Napoli.