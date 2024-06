Napoli, uomo travolto sui binari dal treno in entrata: traffico ferroviario in tilt

Drammatico incidente questa sera alla stazione centrale di Napoli. Un uomo, di cui non si conosce l'età e la nazionalità, è stato travolto sui binari da un treno in entrata alla stazione. Sul posto è Intervenuta l'autorità giudiziaria per i rilievi del caso.

Il dramma si è consumato intorno alle 22. Non viene esclusa l'ipotesi di un gesto volontario.

Il traffico ferroviario è fortemente rallentato con ritardi fino a 80 minuti. Alcuni treni partiranno dalla stazione di Afragola: messi a disposizione bus dal Metropark per raggiungerla.