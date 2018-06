«La mia sfida al cancro per salvare altre donne»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 10 Giugno 2018, 09:30 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2018 09:30

Stefania Pisani, 55 anni, da oltre tre combatte contro un tumore al seno metastatico. Una delle forme più aggressive, la sua, che l'ha costretta a terapie sempre più severe e sfiancanti che, però, non sono bastate ad abbatterla e a scoraggiarla perché la voglia di non mollare è andata ben oltre e l'ha convinta a mettere la sua grande sofferenza al servizio degli altri. Di chi si trova nella stessa situazione, a dover fare i conti con una malattia che non perdona, e che - diversamente da lei - sempre circondata dall'affetto della famiglia, degli amici, di professionisti esperti; e sostenuta da terapie all'avanguardia - vive invece questo dramma in profonda solitudine e tra mille difficoltà. Così, la Pisani, è diventata referente napoletana dell'Associazione italiana per la lotta al tumore al seno metastatico «Noi ci siamo» - primo sodalizio gestito da donne ammalate al quarto stadio - che vuol dire proprio questo: «Chiamaci pure quando vuoi e non sarai più sola». Un progetto di assistenza e sensibilizzazione che un po' alla volta è cresciuto e, oggi, a Napoli, si trasforma in un'organizzazione destinata a cambiare radicalmente la vita delle donne ammalate.«Mettersi in moto per aiutare gli altri. La malattia è una maestra, ti insegna tante cose. La prima è proprio la solidarietà. Girando per gli ospedali ho visto situazioni drammatiche rispetto alle quali dovevo ritenermi anche fortunata».«Anche, ma non solo. Le mie amiche hanno formato un gruppo su whatsapp: si chiama car/giver, e non care/giver. Si organizzano i turni in base ai giorni delle mie terapie. Fanno a gara per accompagnarmi, da qui è venuto fuori il car/giver perché, oltre alla compagnia, l'auto è necessaria».«Esatto. Ed è quello che, grazie a questo progetto pronto a partire, offriremo gratis a tutte le donne che ne faranno richiesta».