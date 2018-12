Sabato 15 Dicembre 2018, 20:22

Ennesima stesa di camorra nel cuore del centro storico di Napoli. Nel pomeriggio agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in vico Campanile ai Santi Apostoli, allertati da una segnalazione giunta alla centrale operativa della Questura che segnalava esplosione di colpi d'arma da fuoco.Giunti sul posto con i colleghi della Scientifica, i poliziotti hanno trovato sull'asfalto otto bossoli di pistola calibro 9x21. La stradina si trova a ridosso di via Carbonara, in una delle zone di Napoli che in questo momento è teatro di continui raid e di botte e risposte tra bande rivali. La zona è quella che viene contesa tra gli uomini del clan Mazzarella e quelli del gruppo Sibillo-Giuliano. Fortunatamente non si sono registrati danni né a persone né a cose.