Napoli, raffica di spari contro i pusher: paura al Rione Sanità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 28 Aprile 2018, 10:20 - Ultimo aggiornamento: 28-04-2018 10:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è una parola che è entrata ormai a far parte nel dizionario delle imprese di camorra: «stesa». Fino a un anno fa sconosciuto, il termine compare ormai con cadenza quasi quotidiana nei «mattinali» e nelle informative di polizia giudiziaria. Delinquenti armati di pistola che sparano all'impazzata, puntando in aria - o verso le finestre degli affiliati ai clan rivali - per marcare il territorio.Scene da Far West che si sono ripetute anche l'altra sera all'interno del Rione Sanità. L'allarme è scattato poco prima della mezzanotte: alle centrali operative di polizia e carabinieri sono giunte alcune telefonate dei residenti che segnalavano raffiche di colpi d'arma da fuoco lungo via Cento Gradi. Immediatamente sul posto sono giunte volanti e gazzelle. Ma, dopo una ricognizione degli esperti, non sono stati trovati bossoli compatibili con armi vere. In realtà, come hanno successivamente accertato gli investigatori, si è trattato di una «stesa a salve». Già, perché adesso i criminali utilizzano anche pistole caricate con cartucce senza piombo, che tuttavia sortiscono un effetto acustico identico a quello provocato da armi reali. E presto scopriremo il perché.