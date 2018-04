Napoli choc, stesa tra la folla a piazza Trieste e Trento

Mercoledì 11 Aprile 2018, 17:09 - Ultimo aggiornamento: 11-04-2018 17:09

Un inseguimento a folle velocità, anche lungo i marciapiedi pieni di gente. Poi le pistole impugnate da almeno due dei tre delinquenti ripresi dalle immagini di videosorveglianza.Le immagini non lasciano ombre a dubbi. Una stesa tra la folla in piazza Trieste e Trento, a due passi dalla prefettura. Il fatto è accaduto nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, solo poche ore prima che si verificasse l'altro inquietantissimo episodio dei colpi di pistola esplosi in via Chiatamone, a due passi dal lungomare.A documentare il raid sono state alcune telecamere di videosorveglianza stradale. Quei fotogrammi sono stati diffusi ieri dal consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli. Sul grave fatto stanno indagando i carabinieri.Dalla sequenza delle immagini non è chiaro se gli uomini armati di pistola volessero compiere una stesa o - addirittura - dovessero mettere a segno un omicidio.«La situazione appare senza controllo, visto anche quel che è successo sul lungomare - commenta Borrelli - c'è un senso di impunità che spinge giovani e giovanissimi a cercare di risolvere le liti tornando armati e sparando all’impazzata o spaventando con le loro armi», ha concluso il consigliere regionale per il quale «è necessaria un’azione straordinaria e non le solite chiacchiere, anche per impedire che episodi del genere possano ridurre la rinascita turistica della città».