Sabato 31 Marzo 2018, 19:45 - Ultimo aggiornamento: 31-03-2018 19:45

Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati segnalati intorno alle 15.30 di oggi in piazza Calenda, all’angolo con via Forcella. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di zona e quelli della sezione Scientifica. Sono stati rinvenuti sull’asfalto e repertati 5 bossoli di diverso calibro. Non si registrano danni né feriti; si sarebbe trattato di una “stesa”, sono in corso le indagini della Polizia di Stato.