Napoli, la stesa a piazza Trieste e Trento per punire l'uomo dei Mariano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 29 Marzo 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Volevano vendicarsi. Avevano deciso di lavare l'«onta» di un affronto subìto il giorno prima, quando Alessio Bossis - 19enne boss emergente di un nuovo gruppo criminale che da Volla sta tentando di prendersi le piazze di spaccio di Ponticelli - litigò con un pregiudicato vicino ai Mariano dei Quartieri spagnoli. Per questo la notte del 19 marzo scorso un commando si mise a caccia dell'uomo scatenando un inferno di piombo nella centralissima piazza Trieste e Trento. Una stesa che solo per un caso fortuito non lasciò in terra morti e feriti. E nel pianificare il raid punitivo si servirono della complicità di una ragazzina di appena 17 anni, che fece da «basista» al gruppo di fuoco.