Napoli, notte di fuoco alla Pignasecca: nuova stesa davanti alla gente, esplosi almeno 20 colpi

Lunedì 12 Marzo 2018, 09:42 - Ultimo aggiornamento: 12-03-2018 10:10

Si spara ancora alla Pignasecca, a 48 ore di distanza dalla “stesa” di sabato notte, quando erano stati trovati a terra quattro bossoli. Stavolta sono stati esplosi almeno una ventina di colpi, tanti quanti quelli trovati dalla polizia durante il successivo sopralluogo. È accaduto intorno alle 22.30, quando c’era ancora gente in strada. Al momento non risultano feriti, ma sono state danneggiate due automobili e un negozio.L’ipotesi ritenuta maggiormente verosimile dagli investigatori è che si sarebbe trattato di una nuova stesa, legata a quella di due giorni fa e riconducibile ai contrasti tra i clan che insistono tra il Cavone e i Quartieri Spagnoli per il controllo delle piazze di spaccio.