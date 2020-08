Napoli, ancora una «stesa estiva»: 4 fori su un muro di un palazzo

LEGGI ANCHE

Nella tarda serata di ieri i carabinieri della compagnia di Napoli Poggioreale sono intervenuti in via scarpetta nel quartiere ponticelli per esplosioni di arma da fuoco.I carabinieri della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Napoli hanno rinvenuto e sequestrato 6 bossoli calibro 9. Indagini in corso.