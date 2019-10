Mercoledì 2 Ottobre 2019, 07:56

Stesa nel cuore della notte nei vicoli del Rione Sanità. Esplosi sei colpi di pistola in via Bernardo Celentano, ad angolo con via Fonseca, a pochi passi dall’omonima chiesa. Geograficamente la zona rientra nel quartiere Stella, al confine con la Sanità, dove appena due giorni fa c’è stata la visita del questore Alessandro Giuliano.I colpi di pistola, sei secondo le prime ricostruzioni della polizia di Stato giunta sul posto per i rilievi di rito, sono stati esplosi intorno alle 3.15, seminando il panico tra i residenti. Sull’episodio indagano gli investigatori.