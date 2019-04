Lunedì 1 Aprile 2019, 10:30

Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi la scorsa notte a Napoli nella zona compresa tra il quartiere Soccavo e il Rione Traiano in quella che sembra essere una «stesa», azione armata con colpi esplosi in aria per ribadire il predominio criminale su un territorio. Le segnalazioni degli spari sono giunte alla polizia a partire dalla mezzanotte. In via Catone, all'altezza del civico 99, gli agenti hanno trovato sul selciato 4 bossoli calibro 7,62. Proseguendo nelle verifiche, e mentre nel frattempo arrivavano altre segnalazioni da residenti della zona, i poliziotti hanno trovato una ventina di bossoli all'altezza del Parco Ises e un'altra decina in via De Civitate Dei, prolungamento di via Catone. Indaga la polizia.