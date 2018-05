Lunedì 28 Maggio 2018, 11:12

Un'altra stesa nel cuore di Napoli. Prima della mezzanotte, in via Nicola Galdo, è stato segnalato un soggetto che, arrivato in sella a uno scooter, ha esploso alcuni colpi d'arma da fuoco in aria dandosi poi alla fuga. Intervenuti i carabinieri della compagnia Stella, hanno rinvenuto a terra tre bossoli di cartucce per pistola senza riscontrare danni a persone né a palazzi o veicoli.