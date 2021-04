"Stesa" di stampo camorristico in via Leopardi a Fuorigrotta all'altezza del civico 153. Nel primo pomeriggio di oggi sono stati esplosi in aria alcuni colpi di arma da fuoco. Sarebbero stati esplosi verosimilmente da 4 persone a bordo di 2 scooter.

Nessun ferito, nessun danno. Indagini in corso dei carabinieri della compagnia di Bagnoli, ora sul posto.