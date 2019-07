CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 14 Luglio 2019, 11:35

Approdano i motivi, le reazioni e le contromosse dei protagonisti, dopo la notizia del naufragio del progetto del Salone Nautico «Navigare», che avrebbe dovuto prendere il via a ottobre per 9 giorni nelle acque che bagnano Rotonda Diaz, nel cuore del Lungomare. Nella riunione di venerdì tra Daniela Villani - delegata di Palazzo San Giacomo alla Risorsa Mare - e il Sovrintendente Luciano Garella è stato ufficializzato lo stop alla kermesse voluta dal sindaco e appoggiata da Regione e Autorità Portuale. Il no, arrivato dopo otto mesi di trattative, ha suscitato reazioni e commenti dall'ente di Palazzo Santa Lucia, Associazione Nautica Regionale Campana (Ancr), organizzatrice dell'evento - che sta valutando l'offerta di spostare il Navigare a Bologna - e Autorità Portuale. Anche il aovrintendente Garella ha spiegato le sue ragioni. Nessun commento, invece, è arrivato per ora da parte del sindaco Luigi de Magistris, che parlerà domani mattina con la Villani del mancato allestimento del Salone.